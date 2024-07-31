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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024.. الضويني: للعام الرابع على التوالي لم يتم تسريب أي أسئلة

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 في مؤتمر صحفي يعقد في مشيخة الأزهر الشريف.

وقال وكيل الأزهر، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024، إن امتحانات الثانوية الأزهرية تمت وفق ما خطط له لتواصل مسيرة النجاح في تنظيم عملية الامتحانات، ولم يتم تسريب أي امتحان على الإطلاق وجاءت الأسئلة وفق ما شرح في المقرر الدراسي.

وأضاف أن قطاع المعاهد الأزهرية قام بحزمة من الخطوات منها تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى وحل المشكلات فورا، ولأول مرة إنشاء غرفة عمليات إلكترونية لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، ولأول مرة تسيير قوافل يومية من قطاع المعاهد لمتابعة أعمال التصحيح على مستوى جميع مراكز التصحيح والبالغ عددها 16 مركز تصحيح على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لأول مرة للمراجعة في كل مركز من مراكز التصحيح من الخبراء والمستشارين في المواد، فضلا عن لجان المراجعة في الكنترول المركزي.

ووجه شيخ الأزهر باستضافة الأزهر لأبنائه من طلاب وطالبات معاهد غزة وتوفير سبل الراحة لهم من إقامة ورعاية شاملة وقد عقد لهم امتحانات موازية للامتحانات التي تجرى في فلسطين، وتم توفير أساتذة لهم لشرح ما فاتهم من دراسة بسبب الأزمة في غزة.

وأكد وكيل الأزهر أنه للعام الرابع على التوالي لم يتم تسريب أي أسئلة امتحان خلال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بسبب الإجراءات الحاسمة في تنظيم العملية الامتحانية. 

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