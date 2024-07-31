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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كانت تنتظر نتيجة الثانوية الأزهرية.. مأساة "تسنيم" ضحية والدها في واقعة قليوب

مكان الحادث
مكان الحادث

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية حلابة التابعة لمركز ومدينة قليوب بعد المجـ زرة الأسرية التي شهدتها القرية، إثر قيام عامل بقتل أبنائه الأربعة وتصوير جثـ ثهم وإرسالها لوالدتهم انتقاما منها لتركها منزل الزوجية.

من جانبها نعت إدارة معهد فتيات قليوب وجميع العاملين به عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك"، الطالبة "تسنيم عبد العظيم" بالصف الثالث الثانوي أدبي وإخوتها الثلاثة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته.

وتحولت صفحات المعلمين بالمعهد لسرادق عزاء للطالبة، وسط دعوات لـ 4 أشقاء، بأن يرحمهم الله ويغفر لهم ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب.

وأمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل أبنائه الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثث عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

وأكدت تحريات مباحث مركز قليوب قيام عامل منذ يومين بتخدير أبنائه الأربعة وذبـ حهم ثم طعنهم عدة طعنات متفرقة بأجسادهم كما دلت التحريات على أن المتهم دائم تعاطى المواد المخدرة وكذلك التشاجر الدائم مع زوجته.

كما دلت تحريات المباحث على أن وراء اكتشاف الواقعة قيام المتهم بتصوير أبنائه بعد قتـ لهم وإرساله الفيديو لشقيقه وقام شقيق المتهم بالإبلاغ.

وشهدت إحدى قرى قليوب بمحافظة القليوبية واقعة بشعة، بعدما أقدم أب على إنهاء حياة أبنائه الأربعة بدائرة مركز قليوب، و تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية بلاغا بوجود ٤ جثث بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وانتقلت الأجهزة الأمنية، بقيادة المقدم محمود علام رئيس المباحث، لمحل البلاغ.

وتبين وجود ٤ جثث أصغرهم طفل وأكبرهم شاب ٢١ عامًا وبتكثيف التحريات تبين أن الأب هو مرتكب الواقعة بسبب مروره بحالة سيئة.

وبسؤال أهالي المنطقة، أكدوا أن الأب يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت زوجته المنزل جعلته يقدم على ارتكاب تلك المذبـ حة وبتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط الأب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحيلت للنيابة العامة للتحقيق.

قليوب معهد فتيات قليوب المجزرة الأسرية بقتل أبنائه الأربعة مواقع التواصل الاجتماعي

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