الشفا من عند الله.. عيد أبو الحمد يطمئن جمهوره على صحته

طمأن الفنان عيد أبو الحمد، متابعيه عن حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، معربًا عن سعادته بتواصل العديد من جمهوره للاطمئنان عليه.

وشارك عيد أبو الحمد متابعيه صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلًا: أولًا الشفاء من عند الله، ليس الشفاء بالدواء ولكن الشفاء بالدعاء، أشكر 1400 إنسان محترم وإنسانة محترمة، سألوا عليا.

وأضاف: شكرًا للي كلموني تليفونيًا، خاصة الدكتور أشرف زكي، ومنير مكرم ابن خالتي، وأيمن عزب، وعفاف رشاد، ومنال سلامة، شكرًا لكم جميعًا.

يذكر أن عيد أبو الحمد، شارك في السباق الرمضاني لعام 2024، بمسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وتناول العمل في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان كريم عبد العزيز، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة، والعمل من إخراج بيتر ميمي.