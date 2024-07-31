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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير الرياضة بالقليوبية يغلق حمام سباحة ويحيل مركزي شباب للشئون القانونية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، جولاتها للتفتيش والمتابعة لمراكز الشباب برئاسة الدكتور وليد فرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، حيث تم متابعة 10 مراكز شباب بينهما 3 تضم حمامات سباحة.

وتأتى هذه المتابعات وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بالمتابعة المكثفة للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على انضباط العمل، للتأكيد على تنفيذ البرامج والأنشطة ، وتكثيف الرقابه على حمامات السباحه للتاكد من الالتزام بعوامل الامن والسلامة.

وتضمنت الجولة التفقدية متابعة مراكز الشباب وحمامات السباحة بادارات طوخ وشبين القناطر والخانكة.

وشملت مركزين شباب بإدارة شباب طوخ وهما مركز شباب الدير أن الذي يوجد به حمام سباحه بنظام حق الانتفاع، ومركز شباب منشية مشتهر ، وفي اداره شبين القناطر تم متابعة 3 مراكز شباب جديدة وهما مركز شباب الاحراز الذي يوجد به حمام سباحة ومركز شباب كفر الشوبك ومركز شباب العسايلة.

واختتمت الجولة بتفقد 5 مراكز شباب بادارة الخانكة، وهما مركز شباب كفر عبيان الذي يوجد به حمام سباحة، ومركز شباب كفر حمزة، ومركز شباب ابو زعبل، ومركز شباب سرياقوس، ومركز شباب عزبة عبد الرحمن عبد المغني. 

وأسفرت الجولة التفقدية عن غلق حمام سباحة مركز شباب الدير ، وذلك نظرا لعدم الالتزام بالضوابط وعوامل الامن والسلامه والشروط والمعايير الواردة من وزارة الشباب والرياضه والاتحاد المصري للغوص والانقاذ ، كما تم احالة العاملين بمركز شباب الدير ومركز شباب كفر حمزه للمسائلة القانونية، نظرا لاغلاق المراكز اثناء فترات العمل، بينما وجدت المراكز الاخرى مفتوحة مع تواجد العاملين وممارسة الانشطة.

وصرح الدكتور وليد فرماوى ، بأنه تم التوجيه الفوري بإحالة المقصرين إلى الشئون القانونية ، واتخاذ اللازم فى ضوء اللوائح المنظمة للعمل وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ،باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين للتأكيد على عدم تكرار الأخطاء، لضمان قيام مراكز الشباب لتقديم دورها نحو تقديم الخدمات والبرامج والأنشطة.

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