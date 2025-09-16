حبس شخص تعدى على سيدة بالسب والتشهير

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص لقيامه بالتعدى علي سيدة بالسب والتشهير بها من خلال نشر فيديوهات وصور مفبركة وخادشة للحياء منسوبة لها بمواقع التواصل الاجتماعى وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والتشهير بها من خلال نشر فيديوهات وصور مفبركة وخادشة للحياء منسوبة لها بمواقع التواصل الاجتماعى.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل - مقيم بـدائرة القسم) .. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لقيام المبلغة بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتها على علاجهم من الأمراض .. وبمواجهة الأخيرة إعترفت بممارستها مهنة العلاج الروحانى (بدون ترخيص) وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه " تم ضبطها" .