الإسكندرية .. حبس 4 سيدات لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب

قررت جهات التحقيق حبس 4 سيدات لاتهامهن بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (4 سيدات "لـ 3 منهن معلومات جنائية") بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



جاء ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهن إعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.