حبس سيدة لاتهامها بإدارة ناد صحي بدون ترخيص في مصر الجديدة

قررت جهات التحقيق حبس سيدة بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية لراغبى المتعة بمقابل مالى وبدون تمييز.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية لراغبى المتعة بمقابل مالى وبدون تمييز.

جاء ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها (3 سيدات "يحملن جنسيات مختلفة"، شخصين).

وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.