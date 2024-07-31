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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلينكن يؤكد لرئيس الوزراء القطري أهمية مواصلة العمل على إتمام صفقة الرهائن

صدى البلد

في أعقاب التطور للكبير في الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على الحاجة الماسة لدفع الجهود نحو وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن. 

وفقا لما نشرته أكسيوس، تم التأكيد على هذا التركيز خلال مكالمة هاتفية أجريت مؤخرًا مع رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني، كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية.

وتأتي مكالمة بلينكن مع آل ثاني في أعقاب اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية، وهو حدث محوري زاد من تعقيد الوضع المتوتر بالفعل في غزة. 

تسلط مناقشة وزير الخارجية مع رئيس الوزراء القطري الضوء على الأهمية المستمرة للجهود الدبلوماسية للتخفيف من النزاع ومعالجة المخاوف الإنسانية.

وفقا لبيان وزارة الخارجية للمكالمة، أكد بلينكن مجددا التزام الولايات المتحدة بضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل لإطلاق سراح الرهائن. وتظل الإدارة الأمريكية منخرطة بنشاط في الجهود الدبلوماسية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لتسهيل هذه المفاوضات الحاسمة.

 

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