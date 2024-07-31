"تضامن المنيا": الكشف على 300 مريض من الأولى بالرعاية خلال قافلة طبية

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا ياسر بخيت إنه تم الكشف على 300 مريض من الحالات غير القادرة خلال قافلة طبية تم تنظيمها بقريتي (سيسكو - عزبة أبو زيد) بمركز ديرمواس ونقلهم للفحص والعلاج بمستشفى المنيا الجامعي.

وأضاف وكيل وزارة التضامن، في بيان اليوم "الأربعاء" أنه تم تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع جمعية الأورمان، حيث أنه يتم تنظيم القوافل العلاجية وفقًا لخطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنيا.

وأوضح أن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه.. قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بجانب صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج بالمجان.