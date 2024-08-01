إلهام شاهين تثير الجدل برشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.



ظهرت إلهام شاهين في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل نصف كم واتسم باللون الأزرق المزين بنقوشات الورد، وتميز بأنه كشف عن رشاقتها وفقدانها العديد من الكيلوجرامات.

أنتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي مع حقيبة يد متوسطة الحجم جمعت بين اللون الأزرق و الذهبي، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

