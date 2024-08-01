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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تصل إلى 20 جنيها.. رفع تذاكر مترو الأنفاق بدءا من الغد

تطور عاجل في تعديل أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. تفاصيل

تذاكر المترو
تذاكر المترو

أخبار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الحدث الأهم خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعد تحريك أسعار البنزين والسولار قبل أسبوع، الأمر الذي جذب اهتمام العديد من المواطنين.

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تصل إلى 20 جنيها.. رفع تذاكر مترو الأنفاق بدءا من الغد

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ونرصد في سياق السطور التالية أبرز الأخبار التي تحدثت عن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر، والتي كشفت مصادر لموقع صدى البلد الإخباري تفاصيل جديدة في هذا السياق.

تصل إلى 20 جنيها.. رفع تذاكر مترو الأنفاق بدءا من الغد 

أكد مصدر في الهيئة القومية للأنفاق، أنه تقرر رفع أسعار تذاكر المترو  على أن يتم تطبيق الزيادة  بدءا من الخميس ١ أغسطس، على خلفية تحريك أسعار البنزين والسولار.
وقال مصدر بالهيئة لصدى البلد، إن الزيادة ستكون بمقدار جنيهين إلى ثلاث جنيهات للتذكرة الواحدة.
وأوضح أن الأسعار ستكون كالآتي: التذكرة لعدد 9 محطات ارتفع ليكون 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، وتم تسعير التذكرة لعدد من 10 إلى 16 لتكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.
وفيما يتعلق بسعر التذكرة لعدد من 17 إلى 23 محطة فقد أصبح سعرها 15 بدلا من 12 جنيها، أما سعر التذكرة لأكثر من 23 ستكون عشرين جنيها. 

وكانت كشفت وزارة النقل، في الأول من شهر يناير الماضي تفاصيل عن تطبيق أسعار تذاكر مترو الأنفاق، في جميع خطوط المترو، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو. 

أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل الزيادة الجديدة 

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:-
منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيهات.
منطقتين 16 محطة بـ 8 جنيهات.
ثلاث مناطق 23 محطة بـ 12 جنيه.
أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيه.
أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرش.

مترو الأنفاق

وفي  وقت سابق، ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بيانا في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة في مجلس النواب، واستعرض خطة وزارة النقل في برنامج الحكومة.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن أبرز أهداف وزارة النقل جعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

كما أشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إلى أن وزارة النقل، ستقوم بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة.
وشدد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، على أن الوزارة  تعمل على إعداد خطة شاملة لإنشاء ٣١ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
 

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