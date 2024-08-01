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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل صناعة الشيوخ يطالب المحافظين بالتصدى لظاهرة سرقات التيار الكهربائي

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

وصف المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، حديث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير عن الفاقد بالشبكة الكهربائية، بأنه كان حديثا فى منتهى الشفافية والصراحة والوضوح.

وأعلن "المنزلاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، اتفاقه التام مع تأكيد رئيس الوزراء بأن حجم الفاقد التجاري والذي يرجع لموضوع السرقات ليس بالقليل لذلك أحد القرارات المهمة هي تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها وكل المنشآت الموجودة بما فيها غير الرسمية، وذلك لحصول الدولة على جزء من مستحقاتها بغض النظر عن قانونية المبنى. 

وطالب وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية بالبدء فوراً فى تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء لحسم هذا الملف، خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن “موضوع التصالح والتعامل مع المبنى هذا شيء، وحصول الدولة على حقها من استهلاك الكهرباء شيء آخر ونحن دولة كبيرة للغاية، وبالتالي عندما أقول حجم سرقات بنسبة معينة رقم كبير وإذا انخفضت هذه الأرقام ستسهم في تخفيف وطأة الفاتورة التي تتحملها الدولة لكي تدبر المنتجات البترولية”.

كما طالب المهندس محمد المنزلاوى جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديرى مدريات وإدارات الكهرباء على مستوى الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ هذه التكليفات المهمة للحفاظ على حقوق الدولة لأن المحافظين يجب أن يتصدوا وبكل حسم وقوة لظاهرة سرقة التيار الكهربائي وترشيد الاستهلاك فى جميع المنشآت والمؤسسات الحكومية فى نطاق محافظات.

وناشد جميع المواطنين التجاوب الفورى مع رؤية الحكومة، خاصة بعد تأكيد رئيس الوزراء بأن الوصول إلى 100% تحصيل كان يمكن ألا يجعل الدولة تتجه إلى عملية تخفيف الأحمال. 

محمد المنزلاوي لجنة الصناعة مجلس الشيوخ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سرقة التيار الكهربائي

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