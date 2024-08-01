محافظ القليوبية : حريصون على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لقاءا مع رجال أعمال وأصحاب المنشأت الصناعية والتجارية بمنطقة أبو سنة الصناعية حيث أجرى حوارا مفتوحا مع أصحاب المصانع والعاملين واستمع الى مطالبهم وشكاواهم وما يحتاجونه فى المرحلة الحالية حتى يتمكن الجميع من أداء عمله لخدمة وطننا العظيم ، والذى يستحق منا جميعا أن نسعى لوضعه فى مكانة لائقة بين الأمم ، تحت قيادة الرئيس السيسى الذى يولى ملف الصناعة كل الاهتمام والعناية ودعم رجال الصناعة ومساندة كل المستثمرين الجادين سواء المستثمرين المصريين او العرب او الأجانب.



وقد استعرض خلال اللقاء موضوعات توصيل المياه والصرف الصحي لأكثر من 100 منشأه صناعية وتجارية بمنطقه ابو سنة وأعمال استكمال تغطيه ترعه البطاح بطول 1200م2 وأعمال رصف وتطوير الطريق البطيء بمنطقه ابو سنه بطول 3 كم بالإضافة الي 15 شارع فرعي من الطريق البطيء بالإضافة الي تحويل المنطقة لتكون منطقة صناعية يوجد بها كل الخدمات.



واكد المحافظ خلال اللقاء إنّ المحافظة سوف تشرك قاطني المنطقة في أعمال التطوير من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الحوارية لتنفيذ مطالبهم التي تُمكّنهم من الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتحويلها مدينه صناعيه تجاريه نموذجيه مرخصة بخدمات مُتكاملة وبنية تحتية سليمة، علاوة على إنشاء وتفعيل وحدات إطفاء ووحده اسعاف بالمنطقة.



وأضاف أن المحافظة حريصة على دعم المستثمرين والقائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لأن ذلك يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية وتحقيق المستهدف من جذب فرص الإستثمار في ظل مناخ يهيئ المجال أمام إطلاق العديد من المشروعات في مختلف المجالات، وخاصة الصناعية، مشيدًا بالدور الحيوى لوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم جهود المحافظة لتجاوز أي معوقات من خلال روح جديدة تشجع على الإستثمار.



وقال محافظ القليوبية أن خلق فرص عمل جديدة من أبرز أولويات المرحلة المقبلة وأنها سيتم التوسع في تحويل المناطق الصناعية العشوائية الي مناطق حضارية تليق بالصناعة المصرية وتوفر فرص عمل اكثر وترتقي وتوفر حياة كريمة من خلال تطوير الصناعة والاستثمار وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين سواء اقتصاديا أو بالدعم الفني والتقني حتي يكون هناك مردود اقتصادي عالي يسهم في الارتقاء بالوضع الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري.



وخلال اللقاء وجه عطيه بتشكيل لجنه برئاسه اللواء السكرتير العام بالمحافظة بدراسة وفحص طلبات التصالح المتقدمة من أصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية بمنطقه ابو سنة.



كما وجه المحافظ بتشكيل لجنه برئاسة مساعد محافظ القليوبية للمشروعات والاستثمار وبمشاركه أعضاء مجلس النواب والشيوخ لفحص طلبات المستثمرين وأصحاب المصانع.



وأكد عطيه حرصه على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة سُبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق المُعدلات المرجوة لنمو الاقتصاد المصري.



وعقب اللقاء قام محافظ القليوبية بجولة لتفقد الطرق التى تحتاج الى اعادة رصف بالإضافة الى تفقد منطقة المصرف لبحث كيفية تغطيته بالتنسيق مع مديرية الري وقد وجه عطيه بدراسة إمكانية اقامة كوبري معدنى او تغطيه المصرف.