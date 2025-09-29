قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدير أمن الجيزة يعاين موقع حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق السياحي

ندى سويفى

وصل اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى مسرح حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق السياحي في اتجاه المنيب لمتابعة رفع آثار الحادث. 

وتعطلت حركة المرور أعلى الطريق السياحي باتجاه المنيب عقب تصادم 3 سيارات بينها سيارة نقل وانقلاب حمولتها من رزم الورق، كما تواجدت سيارات الإسعاف لنقل متوفى و8 مصابين إلى المستشفى. 

لقي أجنبي مصرعه وأصيب 8 آخرين بينهم 4 أجانب إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق السياحى، وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا  من الخدمات المعينة أعلى الطريق السياحى بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم 3 سيارات وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 8 اشخاص بينهم أجانب وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .

