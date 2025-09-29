مدير أمن الجيزة يعاين موقع حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق السياحي

وصل اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى مسرح حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق السياحي في اتجاه المنيب لمتابعة رفع آثار الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق السياحى بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم 3 سيارات وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 8 اشخاص بينهم أجانب وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .