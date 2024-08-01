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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 1615 طناً من القمامة والأتربة خلال حملة نظافة بكفر الشيخ

رفع القمامة والأتربة
رفع القمامة والأتربة

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ  رفع 1615 طناً من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة من مختلف مدن وقرى المحافظة خلال حملة نظافة مكبرة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

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رفع القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية 

شملت الحملة أعمال رفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، والميادين العامة، ومداخل المدن، ومسارات السير، والأماكن المُهمة، مع التركيز على إزالة المخلفات من المناطق الأكثر تراكمًا للقمامة.

الاهتمام بمنظومة النظافة 

كما وجه محافظ كفر الشيخ بالاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل في جميع أنحاء المحافظة، مؤكداً على ضرورة اتباع خطة عمل مُنظمة لرفع القمامة بشكل دوري، وغسل الشوارع، وتقليم الأشجار، وصيانة الإنارة، وتعقيم الأسواق والمناطق العامة.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف أجهزة المحافظة والمجتمع المدني والمواطنين للحفاظ على نظافة البيئة، داعياً الجميع إلى الالتزام بالسلوكيات الإيجابية وعدم إلقاء القمامة في الشوارع.

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