محافظ شمال سيناء: صناعة الأسمنت تساهم في زيادة الاقتصاد القومي

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، أن صناعة الأسمنت من أهم الصناعات التي تساهم في زيادة الاقتصاد القومي بجانب توفير الاحتياجات الأساسية للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة .



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم /الخميس/ لوفد رفيع المستوى من شركة "فيكا" الفرنسية، والذي يضم نائب المدير التنفيذي للمجموعة والمساهم الرئيسي في شركة أسمنت سيناء "لوكاس بيتر ايبل"، والعضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء بياترو كالا.



وأشار المحافظ إلى إقامة عدد من المشروعات القومية على أرض سيناء، من بينها "ميناء العريش البحري " والذي يقوم بتصدير المنتجات السيناوية وعلى رأسها الأسمنت إلى مختلف دول العالم ، فضلًا عن مشروع السكة الحديد والذي سيساهم بشكل كبير في عمليات التصدير وخاصة الأسمنت من خلال توفير الوقت والجهد .



ومن جانبه ، أكد "بيتر ايبل" أن الشركة تستهدف تطوير صناعة الأسمنت في مصر، ووضع شركة "أسمنت سيناء " في موقع أفضل داخل السوق المصرية ، خاصة وأن صناعة الأسمنت تعد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية .



وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى مزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة ودعم الاقتصاد المصري عن طريق توفير احتياجات السوق المصري من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة .



وعقب اللقاء، قام المحافظ بزيارة مصنع أسمنت سيناء في منطقه بغداد بوسط سيناء برفقة الوفد، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المصنع المهندس أحمد مباشر، حول كيفية صناعة الأسمنت والكميات المصنعة .



وأضاف مدير المصنع أن الشركة تعد من كبرى شركات إنتاج الأسمنت الرمادي في مصر، كما تعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال، فضلًا عن موقع مصنعها، وكذلك تواجد مستثمر فرنسي على الأراضي المصرية في تلك المنطقة، الأمر الذي يعكس المناخ الآمن والمستقر لجذب الاستثمارات .