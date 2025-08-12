حكم الوضوء لكل صلاة لمن يعاني سلس البول؟.. أمين الإفتاء يجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان لدى الإنسان عذر دائم مثل سلس البول، فيجب عليه أن يستنجي ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ثم يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفروض والنوافل وقراءة القرآن حتى يخرج وقت الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن من لديه هذا العذر المستديم لا يضره ما يخرج منه أثناء الوقت بعد الوضوء، بشرط أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت، وأن يحرص على النظافة وإزالة الأثر قدر المستطاع قبل الوضوء.

أمين الإفتاء: مريض سلس البول يمكنه بوضوء واحد صلاة الفرض وسننه

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المصاب بالعذر يمكنه بوضوء واحد بعد دخول الوقت أن يصلي الفرض وسننه، بل وله أن يصلي أكثر من فرض إذا كان وقت الفرض الثاني قد دخل وهو على وضوءه.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى أن هذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة.