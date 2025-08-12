للمبتدئين | الفرق بين زيت الديزل وزيت البنزين

قد يعتقد البعض أن جميع الزيوت التي تستخدم في محركات السيارات متشابهة، لكن الحقيقة أن زيت محركات الديزل يختلف اختلافًا جوهريًا عن زيت محركات البنزين، سواء من حيث التركيبة الكيميائية أو الوظيفة التي يؤديها داخل المحرك.

فبينما تعمل محركات البنزين في ظروف احتراق أنظف وبضغط أقل، تواجه محركات الديزل بيئة تشغيل قاسية تتسم بضغط عالٍ، ودرجات حرارة مرتفعة، وإنتاج كميات كبيرة من السخام.

تجعل هذه الاختلافات اختيار الزيت المناسب أمرًا بالغ الأهمية، إذ قد يؤدي استخدام زيت غير مُخصص للمحرك إلى تقليل عمره الافتراضي بشكل كبير وارتفاع تكاليف الإصلاحات.

طريقة عمل محركات الديزل ولماذا تحتاج زيتًا خاصًا؟

تعتمد محركات الديزل على ضغط عالٍ جدًا لحدوث الاحتراق، وهو ما يولد حرارة شديدة ويُنتج كميات كبيرة من السخام.

إذا لم تتم إزالة هذا السخام بفعالية، فإنه يترسب على الأسطح الداخلية للمحرك ويتسبب في تآكل الأجزاء المعدنية وفقدان الكفاءة.

لهذا السبب، تحتوي زيوت محركات الديزل على منظفات ومشتتات متطورة قادرة على إبقاء السخام معلقًا في الزيت ومنع تراكمه.

كما تحتوي على إضافات مثل ثنائي ألكيل ديثيوفوسفات الزنك (ZDDP)، التي تعمل كمضاد للتآكل، إضافة إلى بوليمرات تمنح الزيت ثباتًا عاليًا في اللزوجة حتى تحت أقصى ظروف الضغط.

التركيبة الكيميائية لزيوت الديزل مقابل زيوت البنزين

تتميز زيوت محركات الديزل بنسبة رقم قاعدي إجمالي (TBN) مرتفعة، وهي خاصية مهمة لتحييد الأحماض الناتجة عن الاحتراق.

كما أن هذه الزيوت مصممة لتحافظ على فعاليتها لفترة أطول، ما يجعلها مثالية للمحركات التي تعمل لفترات طويلة أو تحت أحمال ثقيلة.

في المقابل، تصمم زيوت البنزين للبيئات الأنظف نسبيًا، وتكون أخف لزوجة، ما يساعد على تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الاحتكاك داخل المحرك.

لا تحتاج هذه الزيوت إلى نفس مستويات مقاومة الأحماض أو التحكم في السخام التي تتميز بها زيوت الديزل.

المخاطر المترتبة على استخدام الزيت الخاطئ

استخدام زيت بنزين في محرك ديزل قد يؤدي إلى فشل مبكر في الأجزاء الداخلية، انسداد مرشحات جسيمات الديزل (DPF)، وتآكل حمضي لقطع أساسية مثل عمود الكامات والمحامل.

حتى لو كان الزيت يفي بمواصفات API، فإن افتقاره للإضافات الخاصة بمحركات الديزل يجعله غير مناسب لتحمل بيئة التشغيل الصعبة.

وبالمثل، فإن استخدام زيت ديزل في محرك بنزين قد يؤدي إلى تراكم الرواسب وزيادة لزوجة الزيت، ما يؤثر على الأداء ويزيد استهلاك الوقود.

الزيوت متعددة الاستخدامات بين البنزين والديزل

بعض الشركات توفر زيوتًا تحمل تصنيفات مزدوجة مثل CK-4/SN أو 5W-40، وهي مصممة للعمل بكفاءة في كلا النوعين من المحركات.

ومع ذلك، يجب التأكد دائمًا من توصيات الشركة المصنعة للسيارة قبل استخدام هذه الزيوت، لأن المواصفات قد تختلف حسب تصميم المحرك.

اختيار الزيت الصحيح ليس مجرد مسألة فنية، بل هو استثمار في عمر محرك سيارتك وكفاءته.

تحتاج محركات الديزل زيتًا بتركيبة قوية لمواجهة الضغط العالي والسخام، بينما محركات البنزين تتطلب زيتًا أخف وأسرع في التدفق.

تجاهل هذه الفروق قد يكلفك إصلاحات بمبالغ كبيرة، وربما يدفعك إلى استبدال المحرك بالكامل.