صادم.. استبدال فلتر هواء فولكس فاجن ID Buzz يتطلب تفكيك الإكصدام بالكامل

رغم أن استبدال فلتر هواء المقصورة في معظم السيارات يُعد مهمة سهلة يمكن إنجازها في دقائق معدودة، إلا أن الأمر مختلف تمامًا مع فولكس فاجن ID Buzz.

هذه السيارة الكهربائية المميزة، التي حازت إعجاب الكثيرين بتصميمها وأدائها، تخفي وراء واجهتها الودودة واحدة من أكثر عمليات الصيانة اليومية تعقيدًا.

موقع الفلتر الذي يتحدى المنطق

عادةً ما يكون فلتر هواء المقصورة في السيارات إما خلف حجرة القفازات أو في مكان يسهل الوصول إليه أسفل غطاء المحرك.

لكن فولكس فاجن اختارت وضعه في موقع يتطلب عمليًا تفكيك الواجهة الأمامية بالكامل للوصول إليه.

يحول هذا القرار التصميمي مهمة روتينية إلى تجربة مرهقة، ويجبر غالبية الملاك على التوجه إلى مراكز الخدمة ودفع تكاليف إضافية مقابل عمل يمكن تنفيذه ذاتيًا بسهولة في سيارات أخرى.

خطوات استبدال الفلتر كما يوثقها الفنيون

أظهر مقطع على منصة تيك توك عملية الاستبدال المعقدة لفلاتر هواء المقصورة في طراز ID Buzz 2024.

تبدأ العملية بفتح غطاء الخدمة الأمامي، وفصل موصلات كهربائية، وإزالة خزان سائل مساحات الزجاج الأمامي، وفك كابلات وبراغٍ متعددة.

يلي ذلك إزالة قطع الزخرفة من جانبي السيارة، وفك مسامير إضافية، ثم رفع أجزاء من الواجهة الأمامية للوصول إلى الغطاء القماشي الذي يحجب الفلتر.

بعد ذلك، يمكن أخيرًا إزالة الفلتر القديم وتركيب الجديد، قبل إعادة تجميع كل ما تم تفكيكه، مع ضرورة التأكد من توصيل جميع الموصلات والأجزاء في أماكنها الصحيحة.

مثل هذه العملية المعقدة تفتح الباب أمام أخطاء محتملة، بدءًا من تركيب البراغي في غير موضعها، وصولًا إلى خدش الهيكل أو إعادة التوصيل بشكل خاطئ.

ورغم أن التصميم الخارجي للـ ID Buzz فريد من نوعه، إلا أن اختيار فولكس فاجن لهذا الأسلوب في وضع الفلتر يثير التساؤلات حول جدوى التضحية بسهولة الصيانة مقابل الشكل الجمالي.

لا يمكن تجاهل أن هذه التعقيدات تصب في مصلحة مراكز خدمة فولكس فاجن، حيث يضطر المالكون لدفع مقابل مالي نظير صيانة كان يمكنهم القيام بها بأنفسهم.

النتيجة: صيانة دورية أكثر تكلفة وارتباط أكبر بالمراكز المعتمدة، وهو ما قد يثني بعض العملاء المحتملين عن اقتناء هذه السيارة على المدى الطويل.