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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تثبيت الفائدة.. ارتفاع أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة

النفط
النفط

ارتفعت اسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، بنحو ثلاثة بالمائة وسط قلق بين المستثمرين من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وبعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.09 دولار للبرميل إلى 80.72 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زادت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 2.77 دولار إلى 80.84 دولار.

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ارتفاع العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.18 دولار للبرميل إلى 77.91 دولار للبرميل عند التسوية، في أكبر مكاسبها اليومية منذ أكتوبر 2023.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وهبطت المخزونات للأسبوع الخامس على التوالي،وهي أطول سلسلة انخفاض منذ يناير 2021.

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