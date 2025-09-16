أوائل الثانوية الأزهرية يزورون دير سانت كاترين في رحلة ترفيهية لجنوب سيناء

​زار أوائل الجمهورية للثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، دير سانت كاترين ضمن برنامجهم الترفيهي في جنوب سيناء، حيث التقوا بأحد رهبان الدير.

​تأتي الزيارة التي تستغرق ستة أيام بتوجيه من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت رعاية الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

و​ترأس الوفد الدكتور أحمد بدير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وكان في استقبالهم بمدينة سانت كاترين إبراهيم عبد الحليم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمدينة، الذي نقل لهم تحيات محافظ جنوب سيناء، وتمنى لهم إقامة طيبة.

و​استقبل الأب فازرميخائيل، أحد رهبان الدير، الطلاب، وناقش معهم أهمية الحفاظ على مستوى التفوق والنجاح المستقبلي.

وعبر الطلاب عن إعجابهم بما شاهدوه، مؤكدين أن المقدسات الدينية تحكي عظمة الأديان السماوية، وأن وجود المسجد ملاصقًا للكنيسة دليل على عظمة الإسلام. كما أبدوا انبهارهم بشجرة العليقة والمخطوطات النادرة في مكتبة ومتحف الدير.

و​أوضح الدكتور أحمد بدير أن برنامج الزيارة يتضمن جولات سياحية وترفيهية ودينية في مدن طور سيناء وشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب، بالإضافة إلى إقامة معسكر توعوي وثقافي ببيت شباب الأزهر بمدينة طور سيناء.

​وأشار الدكتور أحمد المالكي، مدير وحدة بناء بقطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن هذا يمثل مرحلة فارقة للطلاب بين الثانوية والمرحلة الجامعية، بهدف إعدادهم فكريًا ومنهجيًا على أساس العقلية الأزهرية الأصيلة.

وأكد الدكتور فايز نصر الله، المشرف على الزيارة، أنها تأتي تكريمًا للطلاب على تفوقهم وتمثيلهم المشرف للأزهر الشريف.