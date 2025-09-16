المشدد 15 عامًا لعامل شرع في إنهاء حياة شاب بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار أسامة صبري الدسوقي، وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم الشريف وأحمد علي صقر، وأمانة سر كلًا من عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس، بمعاقبة المتهم "أ.م- عامل- 32 سنة"، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وذلك عقب إدانته بقضية شروع في قتل المجني عليه "أ. إ- عامل- 29 سنة"، خلال مشاجرة نشبت بينهما بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين، قام خلالها المتهم بالاعتداء على المجني عليه مستخدمًا سلاحًا أبيضًا، مسددًا له عدة طعنات خطيرة كادت أن تودي بحياته.

وعقب الحادث، كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها، حيث نجحت في ضبط المتهم بعد إجراء التحريات اللازمة، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه.

وبإحالة القضية إلى النيابة العامة، تولت التحقيقات وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد.