أول تعليق من جالانت على اعلان جيش الاحتلال رسميا مصرع محمد الضيف

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف جالانت، أن تأكيد مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف هو "خطوة كبيرة" نحو القضاء على حماس؛ وذلك بعد اعلان جيش الاحتلال، قبل قليل، رسميا اغتياله خلال الغارة الجوية على خانيونس في 13 يوليو.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت، في منشور له على منصة "اكس": "إن قتل القاتل الرئيسي محمد ضيف، "بن لادن غزة"، في 13 يوليو 2024، هو خطوة كبيرة على الطريق للقضاء على حماس كمنظمة عسكرية وحكومية، وتحقيق أهداف الحرب التي وضعناها"،

وأرف وزير دفاع الاحتلال صورة بجانب منشورة

بدو أنه يعبر فيها عن الضيف بعلامة سوداء على مخطط حائطي يصور هيكل حماس.

وتابع: "أصبحت العملية عالية الجودة والدقة من خلال أفضل تعاون بين الجيش الإسرائيلي والشاباك، وأولئك الذين يرأسونهم".

وادعى جالانت أنه: "توضح نتائج العملية أن حماس في حالة تفكك، وأنه يجب عليهم أن يختاروا بين الاستسلام والموت".

وتعهد جالانت بأنه: "سيلاحق النظام الأمني عناصر حماس - من مخططي هجوم [7 أكتوبر] إلى الجناة، - ولن يهدأ حتى تكتمل المهمة".

https://x.com/yoavgallant/status/1818927429668225188

وقبل قليل، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، إنه في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك، في 13 يوليو الماضي، هاجمت طائرات مقاتلة منطقة خانيونس، والآن، بعد فحص استخباراتي، يمكن التأكد من أن الهجوم أسفر عن مقتل محمد الضيف، قائد الذراع العسكري لحركة حماس وعدد من أعضاء حماس في غزة.