‏منتخب سيدات سلاح الشيش يخسر منافسات ربع النهائي أمام إيطاليا

خسر ‏منتخب سيدات سلاح الشيش منافسات ربع نهائي الفرق بعد هزيمة ثقيلة أمام إيطاليا المصنف الأول عالميا بنتيجة 45-14.

وأقيمت منافسات الفرق لـ سلاح الشيش سيدات اليوم الخميس الموافق الأول من أغسطس في صالة جراند باليه Grand Palais في تمام الساعة 11.50 حيث واجه منتخب مصر نظيره الإيطالي في أولى مباريات الفريق.

من جانب آخر، ودع منتخب الشاطئية أولمبياد باريس بعد الخسارة 2-0 من منتخب إسبانيا.

وخسر منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية أمام إيطاليا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكانت هذه ثاني مباريات منتخب الطائرة الشاطئية، حيث خسرها أمام إيطاليا 2-0 (21-16 ، 21-10).