إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص باصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر أمام كوبري قولونجيل بمدينة المنصورة.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بوقوع تصادم بين موتوسيكل واخر اسفر عن وقوع اربع مصابين.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابه اربعه اشخاص باصابات متفرقة وهم إبراهيم محمد حامد على 35 عاما مقيم كفر البدماص المنصورة

مصاب بكسور بالقدمين ، نورهان طارق السعيد 25 عاما مقيمة الخيارية ومصابة بكسور بالقدمين السيد خالد البسطويسى حافظ 28 عاما مقيم قولنجيل- المنصورة

ومصاب بكسر بالساق اليسرى

سحجات وكدمات بالجسم و محمد ابراهيم على إبراهيم 29 عاما مقيم البدالة ومصاب بكسر بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم.



وتم نقل المصابين الى مستشفى المنصوره الدولي وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.