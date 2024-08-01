مشاهد مأساوية لتشييع جثامين 4 أشقاء ضحايا والدهم بالقليوبية | فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" انهيار الأم وسقوطها ودعاء على الأب.. مشاهد مأساوية لتشييع جثامين 4 أشقاء ضحايا والدهم في القليوبية ".

وجاء في التقرير أن الأم منهارة وتودع أولادها الـ 4 بكلمات مؤلمة، وجعلت الجميع يبكي في الجنازة، وظلت السيدات في الجنازة تردد "لا إله إلا الله"".

وشارك المئات من أهالي قرية صنافير بمدينة قليوب، في جنازة الضحايا بعد تشريح جثتهم، بمعرفة الطب الشرعي، وتم دفنهم في مقابر العائلة.

وأوضحت القناة أن المتهم في القضية هو الأب، وقام بقتل :" جلال 21 عامًا وتنسيم 18 عامًا، وريتاج 9 سنوات ونديم 15 عامًا".

المتهم في القضية " الأب"

وكشفت القناة أن المتهم في القضية " الأب" كان يمر بحالة نفسية صعبة، ويتعاطى المواد المخدرة، وأن زوجته تركت له المنزل قبل الواقعة، ولذلك تخلص من أولاده بعد أن قام بتخديرهم.

شيع المئات من أهالى قرية صنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، جثامين الأربعة أشقاء المقتولين علي يد والدهم بقرية حلابة في قليوب.



خرجت الجثامين بعد انهاء اعمال التشريح بمعرفة الطب الشرعي بمستشفى بنها العام الى مسجد القرية وتم تشييعهم الى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة.



وشهدت قرية حلابة التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، واقعة بشعة كان ضحيتها أربعة أشقاء قتلهم والدهم، وهم كل من جلال عبد العظيم 21 سنة، وتسنيم 18 سنة، وريتاج 9 سنوات، ونديم 15 عاما.



وأفادت المعلومات الأولية بأن الأب مرتكب الواقعة كان يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت زوجته المنزل جعلته يقدم على ارتكاب تلك الواقعة البشعة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجرى نقل الجثامين لمستشفى قليوب تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.