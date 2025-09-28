قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله.. اعرف الطريقة
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
اقتصاد

باسل رحمي: تقديم خدمات فنية متنوعة لتطوير مهارات أصحاب المشروعات

باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح

أكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تقديم خدمات فنية متنوعة لتطوير مهارات أصحاب المشروعات تساعدهم على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم من خلال تطبيق آليات تسويق حديثة تسهم في وصولهم إلى الجمهور بشكل أكبر ويؤهل منتجاتهم للتصدير

وأوضح أن الجهاز يتعاون مع عدد كبير من الجهات الدولية وشركاء التنمية لتوعية العملاء وتعريفهم بكل ما هو جديد ومتطور فيما يتعلق بالتسويق والمدفوعات الرقمية.

جاءت هذه التصريحات خلال الدورة التدريبية التي نظمها الجهاز لأصحاب المشروعات اليدوية المشاركين في الدورة المقبلة من معرض تراثنا التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 4-11 أكتوبر 2025.

حيث قام الجهاز بالتعاون مع منظمة الأمم للمرأة (UNWOMEN) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتنظيم هذه الدورة لأصحاب المشروعات التراثية المشاركين في معرض تراثنا وذلك بحضور مائة عارض بالإضافة إلى مئات العارضين من المحافظات الذين شاركوا في ورشة العمل أون لاين كما شارك في تنظيمها السفارة الكندية وعدد من الجهات المهتمة بالجانب التسويقي وأنظمة الدفع الإليكتروني ومن بينهم هيئة البريد المصري وشركة أي فاينانس.

وأضاف رحمي أن الدورة التدريبية تأتي في إطار جهود الجهاز المستمرة للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية لدوره الهام في توفير الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب والمرأة في المناطق الحدودية والوجه القبلي مشيرا إلى أن عملاء الجهاز وأصحاب المشروعات قد تعرفوا خلال هذا التدريب على آليات التسويق الحديثة الخاصة بالتسعير والتغليف وإدارة التعاقدات وتنظيم المعروضات وذلك بما يتناسب مع متطلبات مختلف المعارض المحلية والدولية.

ومن ناحية اخرى و استمرار لجهود الجهاز في مجال دعم الحرف اليدوية والتراثية شارك عدد من أصحاب المشروعات اليدوية المتميزة في معرض الهند الدولى UP International Trade Show (UPITS) والذي يقام خلال الفترة من ٢٥ الي ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ بدولة الهند مما يتيح لهم اكتساب عملاء جدد وإجراء تعاقدات تساعدهم على التصدير للسوق الهندي.

 مشاركة أصحاب المشروعات

وأشار رحمي إلى أن مشاركة أصحاب المشروعات في عرض منتجاتهم المتميزة في هذه المعارض الدولية الهامة يسهم في إبراز جودة المنتج المصري، مؤكداً أن هذا المعرض يتيح الفرصة للعملاء المشاركين لتوسيع شبكات التوريد، والتعريف بالعلامات التجارية المصرية، وإبرام اتفاقيات تعاون تجاري وتقني. كما لفت إلى أن المشاركة في المعرض تأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية للمشروعات الصغيرة بالهند (NSIC) الموقعة في ديسمبر 2024 والتي تمثل ركيزة مهمة للتعاون المؤسسي، حيث أسهمت في توسيع مجالات التدريب الفني وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام المشروعات المصرية للمشاركة في المعارض الدولية والترويج لمنتجاتها.

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة شركاء التنمية الجهات الدولية معرض تراثنا السفارة الكندية

اكلات لانش بوكس صجي
وزير الدفاع
جانب من الحملة
طريقة عمل بان كيك بالموز
