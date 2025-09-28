التموين: تكثيف الحملات لضبط الأسواق بالمحافظات

عُقد اليوم الأحد اجتماع موسع برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، مع مديري المديريات التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر لجنة المساعدات الأجنبية بمدينة نصر، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وشارك في الاجتماع كل من اللواء إيهاب تاضروس وكيل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، الدكتور حمدي الحماحمي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أحمد فتحي نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية، خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور أحمد أبو الغيط معاون الوزير للرقابة على المواد البترولية والمعادن الثمينة.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء وليد أبو المجد على تنفيذ تكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين بضرورة تكثيف جهود المديريات التموينية والتواجد الميداني المستمر، لمتابعة سير العمل في الأسواق وضبط المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع مواجهة أي ممارسات سلبية أو مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين.

تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين

وأشار نائب الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الأجهزة الرقابية والتموينية بذل أقصى الجهود لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومراقبة حركة تداول السلع الاستراتيجية، مع متابعة أسعارها والتأكد من توافرها بالكميات المناسبة.

كما أكد أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف المحافظات وسرعة التعامل مع أي شكاوى ترد إليهم.

كما استعرض الاجتماع خطط وآليات المديريات التموينية لمتابعة الأسواق خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الميداني وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء وليد أبو المجد أن الوزارة، بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، ماضية في تنفيذ سياسات الدولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.