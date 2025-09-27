قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز 2ـ2 بالدوري الفرنسي
منذ 2018.. رئيس شعبة الأدوية: مصانع مصرية تنتج المكملات الغذائية بجودة عالية
مصر تعرض رؤيتها وإنجازاتها في مكافحة سرطان الثدي أمام الأمم المتحدة
هل يؤثر رفع سعر المحروقات على أسعار السلع التموينية؟.. وزير التموين يوضح

أجاب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت الحكومة ستبدأ في تطبيق منظومة الدعم على "محافظات بعينها" خلال الفترة القادمة، قائلًا: “بدأنا بالفعل في عملية تنقية البيانات، كما بدأنا في إصدار بطاقة (الكارت الموحد)، وهي خطوة في منتهى الأهمية لأنها تمنح المواطن عددًا من المميزات. هي بطاقة صرف عادية تم إصدارها في بورسعيد، وكانت في البداية بطاقة (فيزا)، وستصبح في المستقبل بطاقة (ميزة)، يستطيع المواطن من خلالها صرف المرتبات، والحصول على التأمين الصحي، والتموين، واستخدامها في المشتريات”.

 تقديم الدعم

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، إن بطاقة الكارت الموحد تمثل تحولًا مهمًا في شكل تقديم الدعم، موضحًا أنها: “بطاقة صرف عادية، بدأ إصدارها في بورسعيد، وكانت في البداية بطاقة (فيزا)، وفي المستقبل ستصبح بطاقة (ميزة)، يستطيع المواطن من خلالها صرف المرتبات، والحصول على التأمين الصحي، والتموين، واستخدامها في المشتريات”.


وأشار الوزير إلى أن عدد كبير من الأسر في بورسعيد بدأت بالفعل في صرف مستحقاتها التموينية عبر بطاقة الكارت الموحد، مؤكدًا أن التجربة سيتم تعميمها تباعًا على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.


وفي سياق متصل، أشار فاروق إلى تراجع مؤشرات التضخم مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن الحكومة تقترب من تحقيق المستهدف بالوصول إلى رقم أحادي في معدل التضخم.


وعند سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول تأثير الزيادات المتوقعة في أسعار المحروقات في أكتوبر المقبل كما هو متوقع  على أسعار السلع التموينية، أوضح الوزير أن الارتفاعات السابقة في أسعار المحروقات لم تؤدِ إلى زيادة في أسعار السلع التموينية، لأن الدولة تحملت الفارق لكن مع بداية العام المالي الجديد، ومع اقتناع المجتمع بأهمية التحول إلى الدعم النقدي، سيكون بوسع المواطن الحصول على عدد من المنتجات وليس سلعة أو اثنتين فقط.

