وزير التموين: مبادرة خفض أسعار السلع مستمرة.. ونعقد اجتماعات مكثفة

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة خفض أسعار السلع التي أُطلقت في الخامس من أغسطس الماضي، لا تزال مستمرة، مؤكدًا أنها لم تكن لمدة شهر واحد فقط.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلاً: "أعتقد أن هناك ثباتًا في الأسعار نلمسه جميعًا".

الأوكازيون الصيفي

وشدّد على أن المبادرة ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أنها واكبت منذ إطلاقها عددًا من الفعاليات الأخرى، مثل: الأوكازيون الصيفي ومعارض "أهلاً مدارس" ومبادرة "سوق اليوم الواحد"، حيث تم فتح أكثر من 300 سوق من هذا النوع.

كما أشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بالفعل بعمل تخفيضات تتراوح بين 5% و18% على معظم المنتجات، وأن "منتجي الزيوت" أيضًا قدموا تخفيضات واضحة.



وكشف وزير التموين أن "الاجتماعات ما زالت متواصلة" هذا الأسبوع مع باقي الغرف التجارية والصناعية، وأن هناك "مبادرات جديدة في الطريق"، قائلًا: "رحلة بدأت وسوف تستمر".

تكدس البضائع في الموانئ

أشار إلى أن المبادرة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء تعتمد على أسس واضحة، في مقدمتها استقرار أسعار الصرف وتحسن سلاسل الإمداد وزوال تحديات تكدس البضائع في الموانئ بالاضافة إلى متابعة ومراجعة مدخلات الإنتاج مع المنتجين.

مبررات تحريك الأسعار

وأضاف أن مبررات تحريك الأسعار لم تعد قائمة كما كانت في الفترات السابقة، مما يدعم استمرارية واستقرار المبادرة الحالية.

https://www.youtube.com/live/AfExX9hCeC8