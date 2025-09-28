قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محسن صالح: تعرّضت لهجوم شديد بسبب «كولر».. ولهذا السبب طالبت برحيل موسيماني عن الأهلي
طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو
أسامة عرابي يحذّر الأهلي قبل مواجهة الزمالك: خط الدفاع ليس في أفضل حالاته
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
اليوم.. «العربي الناصري» يُحيي الذكرى الـ55 لرحيل عبدالناصر بندوة حول تحديات المرحلة
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غـــزة
وزير الدفاع الباكستاني يدعو لتشكيل حلف عسكري إسلامي على غرار الناتو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«حل الدولتين».. وإدانة للاعتداءات على الدوحة
دعاء قبل بداية العمل .. ردّده يوفقك الله وييسر لك أمورك كلها
أخبار البلد

بحضور الجمهور.. متحف جاير أندرسون يُنظم معرضًا لـ منتجات الورش الحرفية

متحف جاير أندرسون ينظم معرض لـ منتجات الورش الحرفية
متحف جاير أندرسون ينظم معرض لـ منتجات الورش الحرفية
محمد الاسكندرانى

نظّم متحف جاير أندرسون معرضًا لمنتجات الورش الحرفية، ضم ورشة "تابلوه الرسم بالمعجون البارز"، وذلك بحضور مجموعة من المتدربين المشاركين في الورشة، إلى جانب عدد من العاملين بالمتحف والجمهور.

وأوضحت إدارة المتحف أن المعرض تضمن عرض مجموعة متنوعة من أعمال الرسم بالمعجون البارز، بأشكال وأساليب مختلفة، تعكس مهارات المتدربين وإبداعاتهم.

ويقع متحف جاير أندرسون، المعروف أيضًا باسم "بيت الكريتلية"، في ميدان أحمد بن طولون بحي السيدة زينب، ويتكون من منزلين يرجع تاريخ إنشائهما إلى العصر العثماني. يعود المنزل الأول إلى المعلم عبد القادر الحداد الذي أنشأه عام 1631، أما المنزل الثاني فقد أنشأه الحاج محمد بن سالم بن جلمام الجزار عام 1540. ويعد المنزلان مثالًا للمنازل المصرية في العصور الإسلامية، حيث يجمعان بين عناصر العمارة المملوكية والعثمانية، واشتهرا باسم "بيت الكريتلية" نسبة إلى آخر أسرة أقامت بهما، وهي أسرة وافدة من جزيرة كريت.

وكان الضابط الإنجليزي جاير أندرسون باشا قد تقدم في عام 1935 بطلب إلى لجنة حفظ الآثار العربية لاستئجار المنزلين، على أن يقوم بترميمهما وتأثيثهما على الطراز الإسلامي، وعرض مجموعته الأثرية فيهما، والتي ضمت مقتنيات مصرية قديمة وإسلامية، بالإضافة إلى قطع نادرة من حضارات مختلفة مثل الهند، الصين، تركيا، إيران، إنجلترا، ودمشق. وتم الاتفاق على أن تصبح المقتنيات ملكًا للشعب المصري بعد وفاته أو مغادرته لمصر نهائيًا، ليتم تحويل المنزلين إلى متحف يحمل اسمه.

متحف جاير أندرسون جاير أندرسون منتجات الورش الحرفية الرسم بالمعجون أندرسون

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

المخالفات المرورية

خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

نتنياهو

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو عرقل الاتفاقات وهاجم الوسطاء

بيراميدز

معتصم سالم: بيراميدز يعيش أفضل فتراته مع يورتشيتش.. وهدفنا دوري أبطال إفريقيا

نادي المصري البورسعيدي

طلم تحكيمي .. رجب عبدالقادر: لا أعرف لمصلحة مَنْ يتم عرقلة «المصري» في الدوري

عبدالله السعيد

خالد الغندور يكشف كواليس جلسة الدقائق العشرة بين عبد الله السعيد وفيريرا قبل القمة

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

الكرواسون
الكرواسون
الكرواسون

في المنزل .. اكتشف طرق علاج آلام القدم والوقاية منها

الام القدم
الام القدم
الام القدم

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

سعر ماكسوس G50 بلس 2025 في السعودية

ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

