وفد صيني رفيع يزور مركز بحوث الأرز بسخا لتعزيز التعاون الزراعي

استقبل مركز بحوث الأرز بسخا، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى برئاسة رئيس أكاديمية هونان للعلوم الزراعية بجمهورية الصين، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية والأكاديمية، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتعزيز سبل التعاون البحثي المشترك مع دولة الصين وتبادل الخبرات بين الجانبين.

واستقبل الوفد الصيني كلٌّ من الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد أبو اليزيد شتا، مدير محطة سخا للبحوث الزراعية، والدكتور بسيوني زايد زايد، رئيس قسم بحوث الأرز، والدكتور حمدي الموافي، رئيس مشروع الأرز الهجين.

وتفقد الوفد الصيني البرامج البحثية، حيث تعرّف على الأصناف والهجن المبشرة التي طوّرها البرنامج، وأبدى إعجابه بما حققته مصر من تطور في مجال الأرز.

ومن جهته شدد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية على أهمية تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الأرز الهجين المتحمل للملوحة والقلوية، مؤكدًا استعداد المعهد للمضي قدمًا في التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين.