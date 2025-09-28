قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
اقتصاد

تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية
علياء فوزى

أداء أسواق المال العربية بداية تعاملات الأسبوع:

البورصة المصرية تربح 18 مليار جنيه في ختام التداولات

تباين المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي ينهي منخفضا

شهدت أسواق المال العربية، ارتفاع بورصات مصر، وقطر، ومسقط، وتراجع السعودية والأردن، وتباين الكويت، مستهل تعاملات اليوم الأحد. 

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 28 سبتمبر  2025.

فيما تستأنف أسواق المال الإماراتية حركة تداولاتها غدا الإثنين.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.543 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 36166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 44450 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 16259 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14374 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة.

سوق مسقط

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم ، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 5,159.44 نقطة، رابحاً 5.81 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها الخدمات بنسبة 1.81% ، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.49 %.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 139.61 مليون ورقة مالية، مقابل 94.91 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

كما ارتفعت قيمة التداولات خلال الجلسة إلى 30.99 مليون ريال، مقارنةً بنحو 20.3 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

بورصة قطر 

أغلقت بورصة قطر تعاملات على ارتفاع، بدعم صعود قطاع البنوك.

زاد المؤشر العام بنسبة 0.17% ليصل إلى النقطة 10977.66، رابحاً 19.11 نقطة عن مستوى الخميس الماضي.

تراجعت قيمة التداولات إلى 245.59 مليون ريال مقابل 416.86 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 83.13 مليون سهم مقارنةً بـ136.74 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 12.48 ألف صفقة، مقابل 21.78 ألف صفقة يوم الخميس.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً بقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.67%، بينما تراجع 6 قطاعات على رأسها النقل بـ1.54%.

بورصة الكويت

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34%، وهبط المؤشر "العام" بنحو 0.26%، بينما زاد "الرئيسي" بـ0.10%، ونما "الرئيسي 50" بـ 0.46% عن مستوى الخميس الماضي.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 94.33 مليون دينار، وزعت على 504.31 مليون سهم، بتنفيذ 25.83 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ6.06%، بينما تراجعت 9 قطاعات على رأسها منافع بـ1.26%.

بورصة عمان

سجلت بورصة عمان، حجم تداول إجمالي بلغ نحو 5.5 مليون دينار أردني (ما يعادل حوالي 7.8 مليون دولار أمريكي) فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 2719 عقداً.

وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم عند إغلاق جلسة اليوم إلى 3033 نقطة بزيادة نسبتها 0.12%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق لأسهم 99 شركة جرى تداولها خلال الجلسة، أظهرت النتائج ارتفاع أسعار أسهم 33 شركة، في حين تراجعت أسعار أسهم 35 شركة.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.13%، بينما تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.17%، وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.09%.
 

سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، بتراجع ملحوظ، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى بصدارة البنوك، متجاهلا ارتفاعات قطاع الطاقة، وسط انخفاض في حركة التداولات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً 0.69% بخسائر بلغت 78.57 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,229.54 نقطة.

وهبطت قيم التداول إلى نحو 4.89 مليار ريال، مقابل  15 مليار ريال، من خلال 255.58 مليون سهم، مقارنة بـ 529.13 مليون سهم، بجلسة الخميس.

وشهدت 3 قطاعات  كبرى هبوطا بصدارة قطاع البنوك- صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر- بنحو 1.96%، كما تراجع قطاع الإتصالات بنحو 0.57%، كما نزل قطاع المواد الأساسية بنحو 0.37%، وفي المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنحو0.37%.

وسجل السوق الموازي أداءً سلبياً، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاً 0.02%، بما يعادل 5.60 نقطة، هبطت به إلى مستوى 25,455.54 نقطة.

