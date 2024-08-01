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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس حي شمال بالبحر الأحمر : استمرار الحملات اليومية للتفتيش على المخابز

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام اللواء محمد سليم، رئيس حي شمال،اليوم بجولة تفقدية لمخابز منطقة زرزارة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز. 

تأتي هذه الجولة للتأكد من إنتاج الحصص المقررة للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى التأكد من عدم التلاعب في الأوزان ومدى جاهزية المخابز لإنتاج خبز مطابق للمواصفات.

أكد رئيس الحي خلال جولته على استمرار الحملات اليومية للتفتيش على المخابز، مشدداً على ضرورة توفير جميع عناصر الإنتاج ومراعاة الأمان والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على حياة وصحة المواطنين. كما أكد على أهمية الحفاظ على نظافة المخبز والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف.

وشدد اللواء محمد سليم على ضرورة استمرار المرور اليومي على المخابز، والعمل على رضا المواطنين وحل مشاكلهم.

وفى سياق اخر كلف العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين، السيد حربي محمود، سكرتير المدينة، يرافقه سعيد عبد النبي، رئيس قرية مرسى حميرة، بجولة تفقدية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاءت هذه الجولة في إطار توجيهات السيد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة الخدمات وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.

بدأت الجولة بزيارة الإدارة الاجتماعية ومدرسة نجيب محفوظ للتعليم الأساسي لمتابعة الخدمات الاجتماعية المقدمة. ثم تم تفقد وحدة توليد الكهرباء بالقرية للتأكد من عملها بكفاءة، بالإضافة إلى تفقد خزان تكديس المياه ومتابعة سعة التخزين وتوفير المياه للمواطنين.

وفي سياق متصل، عقد وفد المدينة لقاء مع الأهالي لبحث احتياجاتهم، ومن بينها توزيع إسكان بدائل العشوائيات بالقرية. وتم التنسيق مع الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوزيع الوحدات.

واستكمالاً للجولة، زار الوفد الوحدة الصحية ومرفق الإسعاف، حيث تأكدوا من توفر الأمصال والأدوية بالوحدة الصحية.

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