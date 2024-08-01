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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2024

أثار موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا نفت خلاله كل ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :  لا صحة تماما لما تردد عن تحديد موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024  و الإعلان عنها يوم السبت المقبل.
 

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أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 .. متى تعلنه وزارة التربية والتعليم ؟

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها لا يمكنها أن تعلن الآن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 نظرا لاستمرار العمل في الكنترولات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم تحديد موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 وإعلان النتيجة فور انتهاء كافة اجراءات التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة.

نتيجة الثانوية العامة 2024 .. رسالة من التعليم للاعلام

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها اليوم ، انها تهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره بشأن اخبار نتيجة الثانوية العامة 2024 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 من وزير التربية والتعليم مباشرة

حيث يقوم فريق التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 بتحميل نسخة إلكترونية من بيانات النتيجة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس 

وسوف يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg 

نتيجة الثانوية العامة 2024 صدى البلد 

يقدم موقع صدى البلد خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 قريبا جدا من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 صدى البلد 

وتتاح خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 قريبا جدا من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 صدى البلد بشكل مجاني و سريع وببيانات دقيقة خالية من الاخطاء 

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