‎البطانة لون الجسم.. خناقة هند عاكف في مهرجان المسرح بسبب فستانها المثير

ظهرت الفنانة هند عاكف خلال حضورها حفل افتتاح الدورة 17 من المهرجان القومي للمسرح المصري بشعر ذهبي وفستان أزرق يشبه إلى حد كبير “بدلة الرقص”.









وانفعلت هند عاكف خلال لقاء صحفي بعد تلقيها سؤالاً عن ظهور وشم تحت بطانة فستانها، وردت قائلة: “مفيش تاتو متهزرش وإوعى تقول الكلام ده”.



وتابعت هند عاكف “الفستان ده يا جماعة فيه بطانة بلون الجسم، ومفيش فيه أي مشكلة ومش عريان، ده فستان أوف شولدر عادي ومش جريء”.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها هند عاكف الجدل حيث ظهرت فى عدة مناسبات تسببت فى إثارة العديد من علامات الاستفهام ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه المناسبات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.