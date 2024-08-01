تحرير 54 مخالفة تموينية بكفر الشيخ والوادي الجديد

تابع محافظ كفرالشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.



وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم /الخميس/- أن الحملة أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت "4 محاضر نقص وزن، و3 محاضر عدم إعلان، ومحضر عدم نظافة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.



وأشارت إلى أن محافظ كفرالشيخ، كلف كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.



وفي محافظة الوادي الجديد، أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية محمد رجب، أنه تم شن حملات تموينية بمركزي الخارجة وباريس، أسفرت عن تحرير 46 محضرا تموينيا ضد التجار المخالفين وأصحاب المخابز، وذلك في إطار جهود مديرية التموين نحو تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشترطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين.



وقال محمد رجب - في بيان اليوم - إن الحملات التموينية شملت المحلات التجارية وسيارات اسطوانات البوتجاز ومحلات الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة والمخابز، وتنوعت المحاضر مابين عدم حمل شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، محاضر غش تجاري سلع منتهية الصلاحية، وسلع مجهول المصدر، وخبز غير مطابق للمواصفات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.