صدمة | مصرع لاعب كرة قدم في حادث أليم بكفر الشيخ
أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
بعد 21 سنة غياب .. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قلبه في نيويورك
تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
باحث سياسي : أمريكا محتمل تنفذ عمليات عسكرية لتصفية شخصيات إيرانية
هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان: احتفالنا بعيدنا القومي سيشهد افتتاح مشروعات كثيرة

محافظ أسوان
محافظ أسوان
أ ش أ

أكد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي هذا العام، ستشهد التركيز على افتتاح المشروعات الجديدة بمختلف قطاعات العمل العام والتي من أبرزها مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق السادات، والذي يعتبر من أهم الإنجازات ويمثل هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي أسوان ولضيوفهم من الأفواج السياحية الزائرة. 


وقال الدكتور إسماعيل كمال، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد أسوان القومى للمحافظة: إننا فى إطار إطلاق مبادرة "أسوان تتجمل"، سيتم تحويل طريق السادات بمدينة أسوان إلى متحف مفتوح ضمن تجميل 5 ميادين سيتم تطويرها على مستوى المحافظة، وذلك بالاستعانة بأصحاب المواهب من الفنانين وكلية التربية النوعية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والجامعة وطلاب المدارس ليتكامل الجميع للتعبير عن الهوية البصرية للمحافظة.


وأوضح أن أعمال التطوير بطريق السادات استغرقت 8 أشهر شملت تغيير شامل للبنية التحتية من شبكات المرافق بالكامل لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وتنفيذ أعمال الرصف والتخطيط والدهانات بلون موحد وتركيب الإنترلوك ومصادر الري لأحواض الأشجار. 


وأضاف محافظ أسوان "إننا نسابق الزمن للانتهاء من تطوير كورنيش النيل الجديد بمدينة أسوان، بطول 9 كم حيث تم تنفيذ أعمال الإنارة لأول مرة منذ سنوات طويلة، وجاري استكمال الرصف، وبالتوازي سيتم خلال أيام قليلة افتتاح وتشغيل ممشى أهل أسوان بكورنيش النيل القديم، وإدارته بشكل إحترافي من خلال إحدى الشركات المتخصصة المشهود لها بالكفاءة العالمية لإدارة الممشى السياحي، وإضافة برندات جديدة، فضلاً عن افتتاح كورنيش أبو هور السياحي ليكون واجهة حضارية وجمالية جديدة على صفحة نهر النيل ووسط الطبيعة الخلابة والمسطحات الخضراء لخدمة أهالى نصر النوبة ، وأيضاً سيتم التنسيق مع الشركات لإضافته للبرامج السياحية بالمحافظة". 
 

محافظ أسوان احتفال المحافظة المشروعات عيدها القومي

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

زينة وأحمد عز

أجر خادمة.. إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إلى زينة

الدكتور محمد عبدالغني

ابني قالي هديك 7 آلاف جنيه .. الطبيب المصري بالسعودية يكشف مفاجآت في جحود أبنائه

السادات

محافظ أسوان: تطوير وتوسعة طريق السادات

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

