محافظ أسوان: احتفالنا بعيدنا القومي سيشهد افتتاح مشروعات كثيرة

أكد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي هذا العام، ستشهد التركيز على افتتاح المشروعات الجديدة بمختلف قطاعات العمل العام والتي من أبرزها مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق السادات، والذي يعتبر من أهم الإنجازات ويمثل هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي أسوان ولضيوفهم من الأفواج السياحية الزائرة.



وقال الدكتور إسماعيل كمال، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد أسوان القومى للمحافظة: إننا فى إطار إطلاق مبادرة "أسوان تتجمل"، سيتم تحويل طريق السادات بمدينة أسوان إلى متحف مفتوح ضمن تجميل 5 ميادين سيتم تطويرها على مستوى المحافظة، وذلك بالاستعانة بأصحاب المواهب من الفنانين وكلية التربية النوعية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والجامعة وطلاب المدارس ليتكامل الجميع للتعبير عن الهوية البصرية للمحافظة.



وأوضح أن أعمال التطوير بطريق السادات استغرقت 8 أشهر شملت تغيير شامل للبنية التحتية من شبكات المرافق بالكامل لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وتنفيذ أعمال الرصف والتخطيط والدهانات بلون موحد وتركيب الإنترلوك ومصادر الري لأحواض الأشجار.



وأضاف محافظ أسوان "إننا نسابق الزمن للانتهاء من تطوير كورنيش النيل الجديد بمدينة أسوان، بطول 9 كم حيث تم تنفيذ أعمال الإنارة لأول مرة منذ سنوات طويلة، وجاري استكمال الرصف، وبالتوازي سيتم خلال أيام قليلة افتتاح وتشغيل ممشى أهل أسوان بكورنيش النيل القديم، وإدارته بشكل إحترافي من خلال إحدى الشركات المتخصصة المشهود لها بالكفاءة العالمية لإدارة الممشى السياحي، وإضافة برندات جديدة، فضلاً عن افتتاح كورنيش أبو هور السياحي ليكون واجهة حضارية وجمالية جديدة على صفحة نهر النيل ووسط الطبيعة الخلابة والمسطحات الخضراء لخدمة أهالى نصر النوبة ، وأيضاً سيتم التنسيق مع الشركات لإضافته للبرامج السياحية بالمحافظة".

