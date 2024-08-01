أول الثانوية الأزهرية "مكفوفين" بدمياط: أمي كانت بتسهر طول الليل تدعيلي|شاهد

بالزغاريد، والفرحة استقبلت أسرة الطالب زياد هانى ابن مدينة الروضة بمحافظة دمياط، خبر حصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة في الثانوية الأزهرية مكفوفين، الشعبة الادبية.

التقى “ صدى البلد ” بزياد وأسرته داخل منزلهم، وسط فرحة عارمة من الأهل والجيران وأهالى المدينة الذين تجمعوا أمام المنزل بمجرد الاعلان عن حصول زياد على المركز الأول على مستوى المحافظة.

وأكد زياد هانى أن الفضل بعد المولى تعالى، يرجع لأسرته خاصة والدته التى عانت وتعبت كثيرا معه منذ الطفولة في مشاركته ومساندته في المذاكرة والانتقال للمدرسة، والسهر بجواره يوميا أثناء المذاكرة.

وأكد أنه يتمنى ان يصبح أستاذا جامعيا يفيد نفسه ويفيد الكثير من الطلاب بمزيد من العلم.

وتابع انه كان يتوقع أن يكون من أوائل الجمهورية ولكنه راض تماما عن ما كتبه الله له، فيكفيه فرحة الأهل والجيران بنجاحه.