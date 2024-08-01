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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفعوا الثمن.. قصاص عادل للضحايا من المقصرين بحريق ستديو الأهرام.. ما القصة؟

حريق ستديو الاهرام
حريق ستديو الاهرام

قررت محكمة جنح العمرانية في الجيزة اليوم حبس 4 متهمين في قضية حريق ستديو الأهرام ٣ سنوات وكفالة ٥٠٠٠ جنيه لكل متهم والتعويض المدني المؤقت في القضية رقم 4625 لسنة 2024 المعروفة إعلاميًا "حريق أستوديو الأهرام ونرصد لكم في تلك السطور القصة الكاملة للحريق كالآتي:

النيابة العامة تحيل المتهم للمحاكمة 

كانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت 4 متهمين وهم مسؤولو الكهرباء المسؤولون عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي إلى المحاكمة الجنائية في حريق استديو الأهرام، ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.

تقرير الحماية المدنية بشأن الاشتراطات

تسلمت جهات التحقيق المختصة في واقعة حريق استديو الأهرام في وقت سابق تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي للمكان وتوافرها.

وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية بأن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات لـ"استديو الأهرام"، فى العام الماضي، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، ومن المقرر الاستماع إلى اقوال الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي أمام جهات التحقيق

تقرير اللجنة المشكلة من الزراعة

فيما كشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، فى إطار تحقيقاتها بشأن حريق استديو الأهرام بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة

سماع شهادة العالمية بالشركة المنتجة

واستمعت جهات التحقيق لعدد من العاملين بالشركة المنتجة لمسلسل "المعلم"، الذى احترق لوكيشن التصوير الخاص به داخل استديو الأهرام، إلى جانب المنتج الفني، وطاقم العمل الذى شارك فى التصوير يوم الحريق.

وأكد المستدعون جميعا في أقوالهم أمام جهات التحقيق أنه منذ بداية المسلسل لم يتم تصوير مشاهد حرائق، كما أن الأحداث الباقية لا تحتوى على مشاهد حريق أو تفجير، ليتم صرفهم من سراي النيابة، عقب الانتهاء من الإدلاء بأقوالهم

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