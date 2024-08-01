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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث مصري يكشف تفاصيل بحث استغرق 7 سنوات يساهم فى علاج أمراض دماغية

صدى البلد

كشف الدكتور محب غبريال باحث مصرى، تفاصيل بحثه المنشور بمجلة نيتشر والخاص بالأوعية الدموية، لافتا إلى أنه استغرق 7 سنوات وشارك به عدد كبير من الباحثين.

وقال غبريال خلال مداخلة ببرنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر قناة “دى ام سى” تقديم الاعلامى أحمد فايق، أنه تخرج في كلية الصيدلة جامعة عين شمس، وعمل في مركز أبحاث السرطان الالمانى وحصل على الدكتوراه من جامعة زيورخ في سويسرا.

إصابة الدماغ

وبشأن بحثه أكد محب غبريال أنه مهم للغاية فى علاج أمراض كثيرة تصيب الدماغ، لافتا إلى أنه تم تشكيل أكثر من 600 الف خلية من الأوعية لإنجاز هذا البحث.

وأضاف أن البحث ركز على الاوعية الدموية في الدماغ، لأنه 2 % من الوزن الكلى للإنسان ويحصل على 20% من القلب من التغذية والاكسجين الموجود في الدم.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0eoo2vYYCzEzUEQ8PY8xYLZa2repYrykWKyojovpexT4JH8kAuPCiWQPvr7dg8Bthl&id=100053100232927&mibextid=ZbWKwL

 

الصيدلة جامعة عين شمس الأوعية الإعلامي أحمد فايق كلية الصيدلة جامعة عين شمس جامعة زيورخ

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