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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر رخيص.. Motorola تطلق هاتفا جديدا رائعا في المواصفات

هاتف Motorola Edge
هاتف Motorola Edge 50

كثيرة هي الهواتف التي تم طرحها في الأسواق مؤخرا ويعد أبرزها هاتف  Motorola Edge 50 فقد أعلنت موتورلا اليوم عن هاتف Motorola Edge 50 والذي ينطلق بمعالج Snapdragon 7 Gen 1، ويدعم معايير MIL 810H للمقاومة، ويأتي بسعر 334 دولار.

وفقا لموقع" 91mobiles "يأتي هاتف Motorola Edge 50 بشاشة pOLED بحجم 6.7 بوصة، وجودة عرض FHD+، وبمعدل تحديث  120Hz.

هاتف Motorola Edge 50

  يدعم هاتف Motorola Edge 50  بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5، وبكاميرا سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة وبدقة 32 ميجا بيكسل.

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ويدعم هاتف Motorola Edge 50 الإصدار الخاص من معالج Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وبسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وتأتي كاميرا  هاتف Motorola Edge 50   بمستشعر Sony LYT-700C رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات، وبزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 13 ميجا بيكسل.
 يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وبتقنية الشحن السريع بقدرة 68W، وقدرة شحن لاسلكي بقدرة 15W، ويتميز الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار

وينطلق هاتف Motorola Edge 50  بسماكة 7.79مم، لذا يعد من أنحف الهواتف الذكية ، ومن المقرر أن يتوفر هاتفMotorola Edge 50 بألوان الأخضر، والرمادي والبرتقالي الفاتح وبسعر 334 دولار.

هاتف هاتف Motorola Edge 50 شاشة pOLED شحن لاسلكي تقنية الشحن السريع

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