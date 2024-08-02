ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة بمطروح

حصل “ صدى البلد” على أسماء ضحايا الحادث الذى وقع مساء أمس، الخميس بانقلاب سيارة بطريق محور الضبعة والذى اسفر عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 4

واستقبلت مستشفى الضبعة 3 جثة هامدة باسم ناديه عبد المقصود أحمد 75 سنة، نوره صلاح مسعد 35 سنة، وليان عمرو إبراهيم 8 سنوات

كما استقبلت المستشفى 4 مصابين وهم محمد عمرو إبراهيم 4 سنوات مصاب باشتباه كسر بالساعد الايسر، اسامه عبد المولي أبو سمره 38 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، يزيد عمرو إبراهيم 11 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، عمرو إبراهيم مصطفى 37 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ".

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح اخطارا بانقلاب سيارة بالكيلو 15 طريق محور الضبعة و علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث. واستقبلت مستشفى الضبعة المركزى 3 وفيات و 4 مصابين وتم تحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة .