لتقديم برامجها وتخصصاتها .. جامعة حلوان تشارك في معرض التعليم العالي الدولي الثامن

في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم العالي وتوفير فرص متميزة للطلاب شاركت جامعة حلوان في المعرض معرض التعليم العالي الدولى الثامن للجامعات الذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم بأرض المعارض في مدينة نصر وقد حظي المعرض برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وقد شارك وفد جامعة حلوان تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الذي أكد على أهمية هذا الحدث باعتباره تجربة تعليمية فريدة تتيح لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة فرصة الاطلاع على البرامج والتخصصات المتاحة مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم الأكاديمي.

وشارك في الإشراف على جناح الجامعة كل من الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنظيم الدكتورة نجلاء ضياء أستاذ مساعد التسويق ومدير مركز التسويق بجامعة حلوان.

وتهدف مشاركة جامعة حلوان في هذا المعرض إلى عرض كافة البرامج والتخصصات المتاحة في الجامعتين والتعريف بالبرامج المتميزة لجذب الطلاب المصريين والوافدين وإتاحة الفرصة للطلاب وأولياء الأمور لاختيار البرامج المناسبة لرغباتهم وميولهم وتسليط الضوء على آليات التعليم المتميز والبرامج التعليمية المتطورة التي تواكب متطلبات العصر

ويضم جناح جامعة حلوان في المعرض معلومات حول أحدث البرامج في الجامعة ودليل تعريفي بالكليات والبرامج وتخصصاتها المختلفة وشرح لشروط الالتحاق بالبرامج المختلفة كما يتواجد نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس للرد على استفسارات الزوار.

وتأتي هذه المشاركة في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع التعليم في مصر وسعي الجامعة لتقديم فرص تعليمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي

يذكر أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من الجامعات الحكومية والأهلية والدولية والخاصة بالإضافة إلى المعاهد المختلفة في مصر مما يجعله منصة شاملة للتعريف بالفرص التعليمية المتاحة أمام الطلاب