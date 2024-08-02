615 طالبا وطالبة خضعوا تقدموا لاختبارات القدرات بتربية فنية حلوان

استقبلت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان الخميس، 108 طالبًا وطالبة لإجراء اختبارات القدرات للعام الدراسي الجديد. وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات خلال الأسبوع الأول إلى 615 طالب وطالبة.

الرسم التعبيري والتصميم الزخرفي

وتشمل الاختبارات مجالي الرسم التعبيري والتصميم الزخرفي، وتستمر لمدة 150 دقيقة، وينقسم إلى قسمين: الرسم بـ60 درجة، والتصميم الابتكاري بـ40 درجة. يهدف سؤال الرسم إلى قياس قدرة الطالب على التعبير الفني عن موضوعات متنوعة مثل المشاريع القومية والأحداث الجارية وجمال الطبيعة المصرية. أما سؤال التصميم الابتكاري فيقيس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في تصميمات مختلفة كالملصقات وأغلفة الكتب.

وأعلنت الكلية قائمة الأدوات المطلوبة للاختبار، والتي تشمل أقلام الرصاص والفلوماستر والألوان الخشبية والأدوات الهندسية.

ويشترط للنجاح حصول الطالب على 60% من إجمالي درجات الاختبارين.