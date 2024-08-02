وحدة التضامن بجامعة أسوان تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين

أكد الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أن وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة في وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالحرم الجامعى بصحارى، سددت مصروفات طلاب الجامعة.

وقال الدكتور لؤى سعد الدين بأن الطلاب المستهدفين هم: المتعثرين وذوي الإعاقة ومستفيدي أسر تكافل وكرامة، تيسيراً على الطلاب وأسرهم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى دائما لتسخير إمكانياتها لخدمة الطلاب للارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والبحثية وتنفيذ أعمال الأنشطة الطلابية علي مدار العام الدراسي وخلال الإجازة الصيفية.

فيما أشار الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، إنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن وجامعة أسوان بإنشاء وحدة تضامن اجتماعي بالجامعة وهي بمثابة وزارة مصغرة تقوم علي تنفيذ كافة أنشطة وخدمات الوزارة من دعم و حماية وتوعية وتمكين اقتصادي وبناء معارف وخبرات داخل الجامعة.

جامعة أسوان

وأوضح الدكتور صلاح هاشم أن سداد المصروفات الدراسية لهذا العام تم من خلال سداد 4 دفعات، كانت الدفعة الأولى بإجمالى مبلغ (11912.25 ج) لنحو 15 مستفيدا، وجاءت الدفعة الثانية بإجمالي مبلغ (150000 ج) لعدد 192 مستفيدا، وكانت الدفعة الثالثة لهذا العام بإجمالي مبلغ (279105 ج) وعدد مستفيدين 233 مستفيدا، وجاءت الدفعة الاستثنائية لهذا العام أيضا الخاصة بطلاب أسر تكافل وكرامة بإجمالي مبلغ (108591ج) وعدد مستفيدين 120 مستفيدا، ليكون إجمالى الأربع دفعات التي سددتها وزارة التضامن الاجتماعى خلال الثلاث أعوام الماضية من خلال وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة أسوان هو إجمالى مبلغ (549608.25 ج) لعدد مستفيدين 560 مستفيدا.

وكان قد كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، بعد انتهاء فترة ولايته اليوم رئيساً لجامعة أسوان، خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات فى رحاب جامعة الأزهر ، بحضور وزير التعليم العالى.

وتمنى وزير التعليم العالى لرئيس جامعة أسوان، التوفيق فيما هو قادم ، معرباً عن تفائلة لجامعة أسوان خلال الفترة القادمة ، ومطالباً بضرورة الالتفاف حول القيادة الجديدة للجامعة خلال الفترة المقبلة.

وكان قد التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد البنك الأهلى برئاسة خالد هلال رئيس قطاع أمناء الإستثمار فى ظل الشراكة الإستراتيجية بين المحافظة والبنوك الوطنية لتنفيذ المشروعات التنموية والإستثمارية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.