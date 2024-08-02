بعد انتقاده .. مغني الراب ويجز يمسح صورته مع "رونالدينهو"

مسح مغني الراب ويجز، صورته مع لاعب كرة القدم العالمي رونالدينهو التي التقطت على هامش فعاليات مهرجان صيف بنغازي، بعد انتقادات وجهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ويجز صورته مع ورنالدينهو وعلق عليها قائلا:" صورة لا تحتاج إلى تعليق"، ثم حذفها فيما بعد، دون نشر أي توضيح أو تعليق على الأمر.

تصدر ويجز قائمة نجوم الفن الذين دعموا بشدة القضية الفلسطينية خلال الأشهر الماضية خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر، لذا كان احتفائه بصورته مع رونالدينهو سببا في انتقادات صارمة ضده.

أقيم الخميس، المؤتمر الصحفي للنجم العالمي رونالدينهو بمهرجان صيف بنغازي، وحضر المؤتمر نخبة من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وكشف رونالدينهو خلال المؤتمر، أنه يتابع الشرق الأوسط والوطن العربي منذ زمن، ويعشق هذه البلدان، لأنها تشبه البرازيل كثيرا.

وتحدث نجم منتخب البرازيل خلال المؤتمر عن جولته في ليبيا وتحديدا بنغازي، مبديا سعادته بالزيارة واستضافته على هامش المهرجان وسط محبة الشعب الليبي وقال: "كنت أثق أن الأمور هنا تسير بشكل أفضل من الماضي، ولذلك قررت الحضور فور توجيه الدعوة من إدارة المهرجان".

وقال رونالدينهو حول انطباعه عن النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، إنه يحب طريقته جدا ويتابعه منذ بداياته، كما وجه رساله للاعبين الصغار في الدول الفقيرة، قائلا: " أنتم الأفضل حول العالم في هذه اللعبة، وعليكم بذل الكثير من المجهود والتعب حتى تحققوا أحلامكم وتضيفوا إنجازات رياضية لبلادكم".

وأردف إن الدول الفقيرة كثيرا ما تعاني في إظهار مواهبها بكرة القدم تحديدا، ولكن عليهم الاهتمام بالأجيال الصغيرة والصاعدة، حتى يتاح لهم تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال.