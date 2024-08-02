قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد انتقاده .. مغني الراب ويجز يمسح صورته مع "رونالدينهو"

ويجز ورونالدينهو
ويجز ورونالدينهو

مسح مغني الراب ويجز، صورته مع  لاعب كرة القدم العالمي رونالدينهو التي التقطت على هامش فعاليات مهرجان صيف بنغازي، بعد انتقادات وجهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

ونشر ويجز صورته مع ورنالدينهو وعلق عليها قائلا:" صورة لا تحتاج إلى تعليق"، ثم حذفها فيما بعد، دون نشر أي توضيح أو تعليق على الأمر. 

تصدر ويجز قائمة نجوم الفن الذين دعموا بشدة القضية الفلسطينية خلال الأشهر الماضية خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر، لذا كان احتفائه بصورته مع رونالدينهو سببا في انتقادات صارمة ضده. 

أقيم الخميس، المؤتمر الصحفي للنجم العالمي رونالدينهو بمهرجان صيف بنغازي، وحضر المؤتمر نخبة من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وكشف رونالدينهو خلال المؤتمر، أنه يتابع الشرق الأوسط والوطن العربي منذ زمن، ويعشق هذه البلدان، لأنها تشبه البرازيل كثيرا.

وتحدث نجم منتخب البرازيل خلال المؤتمر عن جولته في ليبيا وتحديدا بنغازي، مبديا سعادته بالزيارة واستضافته على هامش المهرجان وسط محبة الشعب الليبي وقال: "كنت أثق أن الأمور هنا تسير بشكل أفضل من الماضي، ولذلك قررت الحضور فور توجيه الدعوة من إدارة المهرجان".

وقال رونالدينهو حول انطباعه عن النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، إنه يحب طريقته جدا ويتابعه منذ بداياته، كما وجه رساله للاعبين الصغار في الدول الفقيرة، قائلا: " أنتم الأفضل حول العالم في هذه اللعبة، وعليكم بذل الكثير من المجهود والتعب حتى تحققوا أحلامكم وتضيفوا إنجازات رياضية لبلادكم".

وأردف إن الدول الفقيرة كثيرا ما تعاني في إظهار مواهبها بكرة القدم تحديدا، ولكن عليهم الاهتمام بالأجيال الصغيرة والصاعدة، حتى يتاح لهم تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال.

ويجز سوشيال ميديا رونالدينهو محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى مغني الراب ويجز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء علي قيادي بحركة الجهاد

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد ومكان جنازة المنتج الفني تامر فتحي ضحية حادث الضبعة

الشركة المتحدة تنعى المنتج الفني الراحل تامر فتحي

تحسن حالة الكينج محمد منير بعد إجراء عدة فحوصات طبية

بعد تدهور حالته .. وفاة المنتج تامر فتحي الناجي من حادث الضبعة

أخواته وأصحابه.. أول تعليق من الفنان أحمد العوضي على خسارة أصدقائه المنتجين

صدمة كبيرة.. سوزان نجم الدين تنعي حسام شوقي وفتحي إسماعيل بكلمات مؤثرة

فتح باب التسجيل المبكر للنسخة السادسة من ملتقى ميدفست

مش قادر أصدق.. إدوارد ينعى المنتج حسام شوقي

ترشيحاتنا

تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة في قطاع أكتوبر

أولمبياد باريس.. منتخب مصر يلتقي النرويج في منافسات كرة اليد

الري في قلب "حياة كريمة" منذ 2019.. مشروعات عملاقة لتوفير المياه

منتخب مصر الأولمبي على موعد مع التاريخ في مواجهة باراجواي اليوم

التشاور لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية محور مكالمة وزير الخارجية ونظيره السعودي

ضحايا طريق الضبعة... موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-