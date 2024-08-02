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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة أسوان تواصل تنفيذ برنامج "ثقافتنا فى إجازاتنا"..شاهد

أنشطة ثقافية بأسوان
أنشطة ثقافية بأسوان

واصل قصر ثقافة أسوان تنفيذ برنامج "ثقافتنا فى إجازاتنا" استمرارا لفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفى إطار برنامج وزارة الثقافة.

وشهدت الفعاليات مسابقة فورية نفذتها هويدا عبد العال أمينة مكتبة الطفل، وأقيمت ورشة حكى وعرض مسرح عرائس للأطفال عن "الأمانة" موسى محمد، أشار إلى الأمانة وهى صفة جميلة يجيب أن يتميز بها الشخص، وهى من بالأخلاق الكريمة، ويتميز من يتحلى بها بحب الناس لهم، وتزيد من درجة الثقة لديه ولدى من يتعاملون معه.

وفى سياق الأنشطة المقدمة بفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود قدمت فرقة السباعية للإنشاد الدينى أطفال بقيادة منال مجدى على مسرح قصر ثقافة السباعية مجموعة من الابتهالات منها على باب طه شددنا الرحال، مرحبا يا مرحبا جد الحسين، قمرون، عزى أنت يا رسول الله.

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أنشطة ثقافية

أنشطة ثقافية بأسوان

واستمرارا للفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، عقد قصر ثقافة توشكى محاضرة "النوبة أرض التراث والعطاء" ألقها حسن عطا الله بكالوريوس خدمة اجتماعية، أشار إلى أن جذور حضارة النوبة ترجع إلى عشرة آلاف سنة، وكان القدماء المصريون يسمون النوبة "أرض الأقواس" نسبة لمهارة أهلها فى الرماية، وقد ازدهرت فيها ممالك حضارية كبرى، امتد نفوذ بعضها على وادى النيل حتى البحر المتوسط شمالا، وكان أهل النوبة هم خط الدفاع الأول لحماية حدود مصر الجنوبية على مر التاريخ، حيث يذخر تاريخ النوبة.

فيما أكد الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بأن وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة في وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالحرم الجامعى بصحارى، سددت مصروفات طلاب الجامعة.

وقال الدكتور لؤى سعد الدين بأن الطلاب المستهدفين هم: المتعثرين وذوي الإعاقة ومستفيدي أسر تكافل وكرامة، تيسيراً على الطلاب وأسرهم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى دائما لتسخير إمكانياتها لخدمة الطلاب للارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والبحثية وتنفيذ أعمال الأنشطة الطلابية علي مدار العام الدراسي وخلال الإجازة الصيفية.

فيما أشار الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، إنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن وجامعة أسوان بإنشاء وحدة تضامن اجتماعي بالجامعة وهي بمثابة وزارة مصغرة تقوم علي تنفيذ كافة أنشطة وخدمات الوزارة من دعم و حماية وتوعية وتمكين اقتصادي وبناء معارف وخبرات داخل الجامعة.

أنشطة ثقافية بأسوان
أنشطة ثقافية بأسوان
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