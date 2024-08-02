حبس تشكيل عصابي لاتهامه بالإتجار فى العملات الأجنبية 

قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابي لاتهامه بالإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 ملايين جنيه.

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.