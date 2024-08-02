“هيئة الدواء” تكشف عن قرارات عاجلة .. الأسعار الجديدة وعدد النواقص ومفاجأة بشأن انخفاض بعض الأصناف| التفاصيل الكاملة

رئيس هيئة الدواء:

زيادة أسعار 3 آلاف مستحضر في مصر

810 ملايين دولار صادرات أدوية

مصر الأولى إفريقيا في تصنيع وتوزيع اللقاحات

نحتاج 100 مليون دولار شهريا لاستيراد مستلزمات الإنتاج

عقد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أمس الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، لتوضيح الجهود التي قامت بها الهيئة لمتابعة موقف توافر الأدوية خلال الفترة الماضية وصولًا لإتاحة دواء آمن وفعال وضبط الأسواق.

وأكد الغمراوي أن العقبات خلال الفترة الماضية تم العمل عليها ويتم التوافر تدريجيًا بموجب تدابير اتخذتها الدولة، وقرارات عاجلة على كافة الأطراف بالسوق الدوائي، والتي بدأت بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين والاهتمام باعادة رفع معدلات الانتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادلٍ وفقًا لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.



واوضح رئيس الهيئة أن أبرز العقبات التي تم مواجهتها خلال الفترة الماضية كانت بسبب بعض الممارسات المرتبطة بالعرض والطلب في الأسواق، مثل محاولة البعض تخزين كميات تزيد عن الاحتياج الفعلي لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولًا لنقصانه - لخلق طلب مُتزايد وإعادة طرحه بسعر أعلى من أسعار الدواء الرسمية، حيث تم ضبط تلك الممارسات؛ بالإضافة إلى أزمة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام؛ ما أثر تدريجيًا على حجم المخزون الاستراتيجي لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج في الفترة السابقة لعدد مُحدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة يتم متابعتها من خلال الهيئة؛ مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق.

100 مليون دولار شهريا

وقال الدكتور علي الغمراوي، "إن احتياجاتنا تبلغ 100 مليون دولار شهريا لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن المادة الخام اللازمة لصناعة الدواء تتوافر من 4 إلى 6 أشهر داخل المصنع كمخزون، وهناك شهران داخل المصانع، وشهر بالصيدليات، ليصبح إجمالي المخزون الاستراتيجي 7 أشهر.

وتابع رئيس هيئة الدواء، قائلا هناك 85% من المواد الخام تستورد من الهند والصين، وهناك شهر على خط الإنتاج و3 شهور مخزون آمن، وشهرين داخل المصانع، وشهر داخل الصيدليات.

زيادة أسعار الأدوية

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الدواء له خصوصية ليس كأي سلعة، وإجراءات شراء المادة الخام تأخذ وقتا، وهناك 4 آلاف مادة فعالة ومش كل مصانع الهند والصين بتعمل الـ 4 آلاف مادة فعالة.



وأضاف في مؤتمر صحفي، أن صناعة الدواء تحتاج إلي وقت مع الإجراءات الرقابية ثم التصنيع وتحليل الدواء بياخد وقت وبالتالي هناك خصوصية للدواء ، موضحا أنه في 6 مارس حدث تحرير سعر العملة، والمادة الخام ارتفع سعرها.



وأجاب الغمراوي على سؤال حول نسبة زيادة أسعار الأدوية قائلًا : "مفيش دواء زي التاني .. الدواء اللي بيعالج الصداع المادة الفعالة.. ومفيش سعر زي التاني، حسب نسبة المكون الدولاري الموجود داخل العلبة".

عدد نواقص الأدوية

قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، إن هناك نقصًا لبعض لمستحضرات الدوائية ، وتم رصد ذلك من خلال الخط الساخن للهيئة للاستفسار عن النواقص .

واضاف الغمراوي: نتحدث عن أكثر من 15 ألف صنف مسجل في هيئة الدواء تم رصد ما يقرب من 81 مستحضرًا فقط في النواقص .

وأوضح ا أنه تتم مراجعة التوزيع الجغرافي وفقا للنواقص المرصودة ، وبناء عليه يتم إعادة التوزيع علي المناطق ذات الطلب الأعلى لأصناف محددة .

وأوضح رئيس هيئة الدواء ، أن الهيئة بدأت تتدخل في الأدوية الإستراتيجية من خلال عملية التوزيع في الإدارة المركزية للعمليات التوزيع أصبح أفقي بتوزيع عدد علب أقل على عدد أكبر من الصيدليات لضمان توافر الأدوية.

انخفاض أسعار الأدوية

وقال إن تخفيض أسعار الأدوية مسئولية بين الهيئة والمصنعين وخلال الفترة القليلة سيتم الإعلان عن قائمة الشركات التي دخلت ضمن المبادرة.

وأضاف رئيس هيئة الدواء، أن الدواء المستورد جزء من المنظومة الدوائية في مصر، ومصر تعد الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تصل عدد الأدوية المستوردة فيها إلى ٩ عبوات مستوردة لك ١٠٠ عبوة من الإنتاج المحلي .

وأشار الغمراوي، إلى أن الهيئة تقف بالمرصاد ضد المنصات التي تبيع الأدوية عبر السوشيال ميديا وهناك رصد مستمر واتصالات مع الأهلي للإعلام من أجل الحد وغلق تلك الصفحات.

وقال إن مصر تعد الدولة الأولي إفريقيا في تصنيع اللقاحات وتوزيعها ويأتي بعدها دولة جنوب افريقيا.

صادرات مصر من الدواء

وأضاف الغمراوي خلال مؤتمر صحفي، أن مصر صدرت إلي الخارج العام الماضي دواء بقيمة ٦٦٠ مليون دولار تم زيادته العام الحالي بنسبة ١٥٠ مليون دولار.

كما أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه تم زيادة أسعار 3 آلاف مستحضر دوائي من أصل 15 ألف مستحضر دوائي متداول في السوق المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لكشف جهود الدولة في توفير الأدوية.

81 صنف دواء

وكان ذكر خلال المؤتمر أن مصر بها 15 ألف صنف دواء، وأن أزمة الدواء في 81 صنف دوائي فقط، وأن باقي “الأدوية النقص” بسبب سوء التوزيع.

وأضاف أنه تم تغيير سياسة توزيع الأدوية من رأسي إلي أفقي، وذلك من خلال 38 ألف صيدلية في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن مصر تحتاج 100 مليون دولار شهريا لتوفير جميع أنواع الدواء المستخدمة، وعدم توفر هذا المبلغ خلال الفترة الماضية وراء أزمة نقص الأدوية.

وأشار إلي أن 85٪ من المواد الخام المستخدمة في الدواء يتم توفيرها من الصين والهند، وأن عدد المواد الخام يصل حوالي 4 آلاف نوع.

بيع الدواء بالتقسيط

رد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية على وجود بعض منصات وشركات تمويل لبيع الأدوية بالتقسيط: قائلا/ لا يوجد هذا الأمر علي الاطلاق ولا يوجد أي رصد لهذا الأمر .

واضاف رئيس هيئة الدواء المصرية خلال المؤتمر الصحفي، ان أزمة الدواء في 81 صنف دوائي فقط، وأن باقي الأدوية النقص بسبب سوء التوزيع او تغيير سياسة توزيع الأدوية من رأسي إلي أفقي، وذلك من خلال 38 ألف صيدلية في جميع محافظات الجمهورية.